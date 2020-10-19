Pelkas, Fenerbahçe'nin tarihine geçti

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Dimitris Pelkas, milli ara sonrası Göztepe ile oynanan maça ilk 11'de başladı. İlk maçında topu ağlarla buluşturan futbolcu, Fenerbahçe'de gol atan ilk Yunan oyuncu olarak tarihe geçti.

Pelkas, Fenerbahçe'nin tarihine geçti
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19 Ekim 2020 08:35
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Göztepe deplasmanında 11'de sürpriz yaptı. Tecrübeli teknik adam, transferin son günü imza atan ve takımla antrenmana çıkmadan Yunanistan Milli Takımı'na giden Pelkas'a 11'de yer verdi.

İLK YUNAN

Oyuncu, hocasını mahcup etmedi ve 51. dakikada golünü atıp, siftahı yaptı. 70. dakikada yerini Sinan Gümüş'e bırakan 26 yaşındaki futbolcu, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla gol atan ilk Yunan oyuncu oldu. Pelkas, "İlk maçımda galibiyetle başlamak güzeldi. Gol atarak takımıma katkı verdiğim için mutluyum" dedi.



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