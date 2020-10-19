Pelkas, Fenerbahçe'nin tarihine geçti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Göztepe deplasmanında 11'de sürpriz yaptı. Tecrübeli teknik adam, transferin son günü imza atan ve takımla antrenmana çıkmadan Yunanistan Milli Takımı'na giden Pelkas'a 11'de yer verdi.



İLK YUNAN



Oyuncu, hocasını mahcup etmedi ve 51. dakikada golünü atıp, siftahı yaptı. 70. dakikada yerini Sinan Gümüş'e bırakan 26 yaşındaki futbolcu, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla gol atan ilk Yunan oyuncu oldu. Pelkas, "İlk maçımda galibiyetle başlamak güzeldi. Gol atarak takımıma katkı verdiğim için mutluyum" dedi.



