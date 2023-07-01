Pedro Porro: ''Harry Kane dünyadaki her takımda oynayabilir''

Tottenham'da forma giyen İspanyol oyuncu Pedro Porro, adı sık sık transfer dedikodularıyla anılan Harry Kane ile ilgili açıklamarda bulundu.



'Harry Kane'in transfer olacağını düşünüyor musun' sorusunu cevaplayan Porro, "Onun gibi harika oyuncular her takıma iyi uyum sağlar. O çok fazla deneyime sahip bir fenomen. Kalitesi, tecrübesi ve bağlılığı sayesinde her lige ve takıma iyi uyum sağlar." ifadelerini kullandı.



BAYERN MUNIH TEMASTA



Alman devi Bayern Münih, geçtiğimiz günlerde Kane için 70 milyon euro'luk telifte bulunmuştu.



Yıldız golcü geleceğiyle ilgili kararını henüz vermiş değil.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ