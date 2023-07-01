Pedro Porro: ''Harry Kane dünyadaki her takımda oynayabilir''

Tottenham'ın İspanyol sağ beki Pedro Porro, takım arkadaşı Harry Kane'nin transfer dedikoduları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Pedro Porro: ''Harry Kane dünyadaki her takımda oynayabilir''
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01 Temmuz 2023 22:47
Tottenham'da forma giyen İspanyol oyuncu Pedro Porro, adı sık sık transfer dedikodularıyla anılan Harry Kane ile ilgili açıklamarda bulundu. 

'Harry Kane'in transfer olacağını düşünüyor musun' sorusunu cevaplayan Porro, "Onun gibi harika oyuncular her takıma iyi uyum sağlar. O çok fazla deneyime sahip bir fenomen. Kalitesi, tecrübesi ve bağlılığı sayesinde her lige ve takıma iyi uyum sağlar." ifadelerini kullandı. 

BAYERN MUNIH TEMASTA 

Alman devi Bayern Münih, geçtiğimiz günlerde Kane için 70 milyon euro'luk telifte bulunmuştu. 

Yıldız golcü geleceğiyle ilgili kararını henüz vermiş değil.

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