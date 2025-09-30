Pedri: 'PSG'den intikam almak istiyoruz'

Barcelona'nın genç yıldızı Pedri, 1 Ekim'de oynanacak Şampiyonlar Ligi grup maçı öncesinde Paris Saint-Germain'e karşı çok net konuştu. İspanyol orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon çeyrek finalde alınan ağır yenilginin rövanşını hedeflediklerini açıkladı.
"İNTİKAM ALMAK İSTİYORUZ"
Barcelona, 2024 yılında PSG'ye çeyrek finalde 2-3 ve 1-4'lük skorlarla elenmişti. Pedri, bu maçların hâlâ akıllarında olduğunu belirtti:
"O mağlubiyetin intikamını almak istiyoruz. PSG dünyanın en iyi takımlarından biri ve işte bu tarz maçlarda oynamak istiyorsunuz. Sahaya keyif almak için çıkacağız."
"BU TARZ MAÇLARDAN KEYİF ALIYORUZ"
Pedri, PSG'nin oyun tarzına karşı Barcelona'nın daha avantajlı olduğuna dikkat çekti:
"Bizim için, PSG gibi bize baskı yapan takımlara karşı oynamak, savunmada bekleyen takımlara karşı oynamaktan çok daha rahat. Bu tarz maçlardan keyif alıyoruz."
LUIS ENRIQUE'YE ÖVGÜ
Barcelona'nın orta sahası, PSG teknik direktörü Luis Enrique'ye de özel bir parantez açtı:
"Onları izlemekten keyif alıyorum. Luis Enrique cesur bir teknik direktör, topa sahip olmaktan hoşlanıyor."