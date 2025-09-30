30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
22:00
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
0-130'
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
0-032'
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
22:00
30 Eylül
Chelsea-Benfica
22:00
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
22:00
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
22:00
30 Eylül
Marsilya-Ajax
22:00
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
22:00

Pedri: "PSG'den intikam almak istiyoruz"

Barcelona'nın İspanyol yıldızı Pedri, Şampiyonlar Ligi grup maçında Paris Saint Germain ile karşılaşacakları maç öncesinde konuştu.

calendar 30 Eylül 2025 19:30 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2025 20:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Pedri: 'PSG'den intikam almak istiyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Barcelona'nın genç yıldızı Pedri, 1 Ekim'de oynanacak Şampiyonlar Ligi grup maçı öncesinde Paris Saint-Germain'e karşı çok net konuştu. İspanyol orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon çeyrek finalde alınan ağır yenilginin rövanşını hedeflediklerini açıkladı.

"İNTİKAM ALMAK İSTİYORUZ"

Barcelona, 2024 yılında PSG'ye çeyrek finalde 2-3 ve 1-4'lük skorlarla elenmişti. Pedri, bu maçların hâlâ akıllarında olduğunu belirtti: 



"O mağlubiyetin intikamını almak istiyoruz. PSG dünyanın en iyi takımlarından biri ve işte bu tarz maçlarda oynamak istiyorsunuz. Sahaya keyif almak için çıkacağız."

"BU TARZ MAÇLARDAN KEYİF ALIYORUZ"

Pedri, PSG'nin oyun tarzına karşı Barcelona'nın daha avantajlı olduğuna dikkat çekti:

"Bizim için, PSG gibi bize baskı yapan takımlara karşı oynamak, savunmada bekleyen takımlara karşı oynamaktan çok daha rahat. Bu tarz maçlardan keyif alıyoruz."

LUIS ENRIQUE'YE ÖVGÜ

Barcelona'nın orta sahası, PSG teknik direktörü Luis Enrique'ye de özel bir parantez açtı:

"Onları izlemekten keyif alıyorum. Luis Enrique cesur bir teknik direktör, topa sahip olmaktan hoşlanıyor."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
