Pedri: 'PSG'den intikam almak istiyoruz'

Barcelona'nın genç yıldızı Pedri, 1 Ekim'de oynanacak Şampiyonlar Ligi grup maçı öncesinde Paris Saint-Germain'e karşı çok net konuştu. İspanyol orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon çeyrek finalde alınan ağır yenilginin rövanşını hedeflediklerini açıkladı.



"İNTİKAM ALMAK İSTİYORUZ"



Barcelona, 2024 yılında PSG'ye çeyrek finalde 2-3 ve 1-4'lük skorlarla elenmişti. Pedri, bu maçların hâlâ akıllarında olduğunu belirtti:

Pedri, PSG'nin oyun tarzına karşı Barcelona'nın daha avantajlı olduğuna dikkat çekti:Barcelona'nın orta sahası, PSG teknik direktörü Luis Enrique'ye de özel bir parantez açtı: