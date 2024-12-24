Paulo Dybala'dan Galatasaray kararı!

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Paulo Dybala'nın Roma'dan ayrılmama kararı aldığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Paulo Dybala'dan Galatasaray kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Aralık 2024 14:35
Son güncelleme 24 Aralık 2024 15:14
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Tuttosport'ta yer alan habere göre; Galatasaray'ın gündeminde yer alan Paulo Dybala'nın Roma'dan ayrılmama kararı alma eğiliminde olduğu iddia edildi.

YÜKSEK MAAŞI ENGEL

Roma'da 6 maç daha oynaması halinde yıldız oyuncunun sözleşmesi 2026 yılına kadar uzayacak. İtalyan ekibi, Arjantinli oyuncuyu yüksek maaşından dolayı kadroda düşünmüyor.

GALATASARAY'I REDDETTİ!

Roma'nın bu kararına rağmen Paulo Dybala, Galatasaray'ın yaptığı 10 milyon euroluk teklifi reddetti. Yıldız oyuncu, İtalyan ekibinden ayrılmak istemiyor.

YENİ GÖRÜŞME OLABİLİR

Galatasaray oyuncuyu ikna etmek için yeni bir görüşme daha yapabilir.

İtalyan ekibinde bu sezon 19 maça çıkan Dybala, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 





 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery