Paulinho, Galatasaray ateşini yaktı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ın ardında 2. Sırada tamamlayan Galatasaray, sezonun tamamlanmasıyla birlikte bir kaosun içerisine girmişti. Mustafa Cengiz yönetimi ve Fatih Terim arasında yaşananlar yeni sezon için soru işaretleri oluşturdu.19 Haziran tarihinde yapılan başkanlık seçimiyle yeniden bahar havasını yakalayan Galatasaray, Burak Elmas başkan seçildi ve Fatih Terim Florya'da göreve başladı. Bu gelişmelerin ardından transfer çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılar, şu ana kadar Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk transferlerini resmen duyurdu.UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları dolayısıyla sezonu en erken açan takım olan Galatasaray'ın, 15 Temmuz tarihine kadar PSV ile oynanacak maçın kadrosunu UEFA'ya bildirmesi gerekiyor. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden yeni yönetim, geçmiş yönetimlerden kalan borçları kapatarak transfer tahtasını açmayı başardı. Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, taraftara, transferler için müsterih olmaları gerektiği mesajını vermişti.Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte adı Galatasaray ile anılan eski Barcelonalı yıldız orta saha Paulinho, Instagram'dan yaptığı hamleyle taraftarı heyecanlandırdı.Galatasaray'a transferi konusunda henüz net bir durum söz konusu olmayan Paulinho'nun maliyeti soru işareti yaratıyor. Transferde acele etmek istemeyen sarı-kırmızılı yönetim, birçok isimler birden görüşmelerini sürdürüyor.Fatih Terim'in Instagram paylaşımlarına beğeni bırakan Brezilyalı yıldız, Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran Paulinho'nun bu hareketi, transfer ateşini yaktı şeklinde yorumlandı.