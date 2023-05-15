Paul Pogba sezonu kapattı

Sezon başında transfer edilen Paul Pogba, Cremonese maçıyla sezonu kapattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Paul Pogba sezonu kapattı
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15 Mayıs 2023 16:37
Juventus 2-0 kazandığı maçtan buruk sevinçle ayrıldı. Yıldız oyuncu Paul Pogba maçın 24. dakikasında sakatlık sebebiyle oyundan çıktı.

Sezon başında büyük umutlarla Manchester United'dan bonservissiz şekilde Juventus'a katılan Fransız yıldızın sakatlıklar peşini bırakmıyor. Manchester United'dan sezon başında sakat olarak gelen Pogba uzun bir sürenin ardından ilk 11'de başladığı ilk maçta yeniden sakatlanarak sezonu kapattı.

SADECE 161 DAKİKA OYNADI

Juventus'a geldiğinden beri tam formuna kavuşamayan Pogba bu sezon sadece 161 dakika süre alarak sezonu bitiriyor.

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