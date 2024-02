Golden State Warriors'ın tecrübeli oyuncusu Chris Paul, emekli olmadan önce şampiyonluk kazanacağınına inandığını söyledi.



iHeartPodcasts ve Wade's 59th & Prairie Entertainment'ın ortak yapımı olan "The Why with Dwyane Wade" podcastinde yaptığı röportajda Paul, emekli olmadan önce şampiyonluğu garantileme olanağına inancını dile getirdi.



Paul, neredeyse yirmi yıla uzanan kariyerine rağmen özgeçmişine tek eksiği olan NBA şampiyonluğunu ekleme konusunda halen kararlı olduğunu belirterek, bunu başaramaması durumunda bile kariyerini komple olarak görüp görmemesi üzerine gelen soruya şu yanıtı verdi:



"Doğrusu, emekli olmadan şampiyonluk kazanacağımı düşünsem de, evet, kesinlikle. Şu anda şampiyonluk kazanmama ihtimalini düşünemiyorum bile. Kelimenin tam anlamıyla böyle bir yapım var. Ama kariyerimde şimdiye dek yapabildiklerimden oldukça memnunum. Ve muhtemelen bir zamanlar bu konuyla ilgili şimdikinden çok daha fazla stres yapıyordum."



38 yaşındaki Paul, maç başına 27,4 dakikada 8,9 sayı, 7,2 asist ve 3,8 ribaund ortalamaları yakalayarak Warriors'a önemli katkılarda bulunmaya devam ediyor.



Golden State ekibi ise an itibariyle Batı Konferansı'nda 30-27'lik dereceyle 10. sırada yer alıyor.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU