Golden State Warriors veteranı Chris Paul, NBA hakemi Scott Foster ile arasındaki husumetle alakalı kendisine ulaştığını belirten NBA başkanı Adam Silver'ın bu iddiasını yalanladı.



Silver geçtiğimiz günlerde, CP3 ve Foster arasında süregelen bu çekişmeyle alakalı her iki tarafa da ulaşıldığını ve karşılıklı profesyonellik beklendiğinin söylendiğini açıklamıştı.



Ancak Paul, Foster'la yaşanan olaydan bu yana ne NBA başkanının ne de ligden herhangi birinin kendisine ulaştığını belirtti:



"Hayır, tüm bunlar olduğundan beri beni kimse aramadı. Lig genellikle sizi arar ya da bir görüşme yapılır, ama o olaydan beri kimse ne mesaj attı, ne de aradı.



Bilmiyorum. Adam'la veya Bryon'la hiç konuşmadım. Bryon'la aslında konuştum ama onu arayan bendim. O aramamıştı. Bilemiyorum, tuhaf işler."



İkili arasındaki bu anlaşmazlık, geçtiğimiz ay Warriors'ın Phoenix Suns'la karşılaşması sırasında Foster'ın Paul'u oyundan ihraç etmesiyle daha da artmış ve Paul bunu "kişisel" bir mesele olarak tanımlamıştı.





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