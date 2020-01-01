Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Pat Riley ile Michael Jordan'ın, Hawaii'deki komik anısı!

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın, Miami Heat başkanı Pat Riley ile The Last Dance belgeselinde anlatılmayan bir anısı olduğu ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın, Miami Heat başkanı Pat Riley ile The Last Dance belgeselinde anlatılmayan bir anısı olduğu ortaya çıktı.

Jordan ve Riley, 1990'lardaki sıcak savaşlarına rağmen birbirlerine karşı hep saygılı olmuşlardı. Riley, kısa süre önce sona eren "The Last Dance" belgeselinde birkaç kez gözükmüştü.

Ancak, belgeselin yönetmeni Jason Hehir'e göre, Jordan ve Riley arasındaki komik bir an, ESPN'in 10 bölümlük belgeselinde yer almamıştı.

Hehir'e göre Riley, 1992 veya 1993'te Hawaii'de tatilini geçirirken olan bir hikayeyi paylaşmıştı. O zamanlar Knicks koçu olan Riley, tatil köylerinden birinde bir başkanlık süiti rezervasyonu yapmıştı. Ancak, yönetici, Riley'den çok özel bir konuk karşılamak için taşınmasını rica etmişti.

Bu VIP kişi, Jordan'dan başkası değildi. Riley de bunu en acımasız yollardan biriyle öğrenmişti. Havuz kenarında takılırken, MJ'in süitin balkonundan ona el salladığını görmüştü.

Çok fazla çekim olduğu için, son montaja kalmaya bir ton daha hikaye ve röportaj olduğu düşünülüyor.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal