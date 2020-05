Pat Riley ile Michael Jordan'ın, Hawaii'deki komik anısı!

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın, Miami Heat başkanı Pat Riley ile The Last Dance belgeselinde anlatılmayan bir anısı olduğu ortaya çıktı.



Jordan ve Riley, 1990'lardaki sıcak savaşlarına rağmen birbirlerine karşı hep saygılı olmuşlardı. Riley, kısa süre önce sona eren "The Last Dance" belgeselinde birkaç kez gözükmüştü.



Ancak, belgeselin yönetmeni Jason Hehir'e göre, Jordan ve Riley arasındaki komik bir an, ESPN'in 10 bölümlük belgeselinde yer almamıştı.



Hehir'e göre Riley, 1992 veya 1993'te Hawaii'de tatilini geçirirken olan bir hikayeyi paylaşmıştı. O zamanlar Knicks koçu olan Riley, tatil köylerinden birinde bir başkanlık süiti rezervasyonu yapmıştı. Ancak, yönetici, Riley'den çok özel bir konuk karşılamak için taşınmasını rica etmişti.



Bu VIP kişi, Jordan'dan başkası değildi. Riley de bunu en acımasız yollardan biriyle öğrenmişti. Havuz kenarında takılırken, MJ'in süitin balkonundan ona el salladığını görmüştü.



Çok fazla çekim olduğu için, son montaja kalmaya bir ton daha hikaye ve röportaj olduğu düşünülüyor.