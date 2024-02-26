Pascal Nouma'dan Icardi tepkisi!

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Ankaragücü maçındaki hakareti nedeniyle 1 maç men cezası aldı.
Icardi'nin bu cezasına Beşiktaş'ın eski yıldızı Pascal Nouma'dan tepki geldi. Benzer olaylarda alınan cezaları paylaşan Fransız eski yıldız, "Yorum yok" ifadelerini yazdı.
Nouma'nın paylaşımı şu şekilde:
7 AY CEZA ALMIŞTI
Pascal Nouma, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde 2003 yılında Fenerbahçe ile oynanan maçtaki hareketi nedeniyle 7 ay men cezası almıştı, Beşiktaş o dönem Nouma'nın sözleşmesini feshetmişti.
Icardi'nin bu cezasına Beşiktaş'ın eski yıldızı Pascal Nouma'dan tepki geldi. Benzer olaylarda alınan cezaları paylaşan Fransız eski yıldız, "Yorum yok" ifadelerini yazdı.
Nouma'nın paylaşımı şu şekilde:
7 AY CEZA ALMIŞTI
Pascal Nouma, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde 2003 yılında Fenerbahçe ile oynanan maçtaki hareketi nedeniyle 7 ay men cezası almıştı, Beşiktaş o dönem Nouma'nın sözleşmesini feshetmişti.
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