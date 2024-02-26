Pascal Nouma'dan Icardi tepkisi!

Beşiktaş'ın eski yıldızı Pascal Nouma, sosyal medya hesabından Galatasaraylı Mauro Icardi'nin aldığı cezaya tepki gösterdi. Nouma, "Yorum yok" ifadelerini yazdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Pascal Nouma'dan Icardi tepkisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Şubat 2024 19:39
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Ankaragücü maçındaki hakareti nedeniyle 1 maç men cezası aldı.

Icardi'nin bu cezasına Beşiktaş'ın eski yıldızı Pascal Nouma'dan tepki geldi. Benzer olaylarda alınan cezaları paylaşan Fransız eski yıldız, "Yorum yok" ifadelerini yazdı.

Nouma'nın paylaşımı şu şekilde:

 


7 AY CEZA ALMIŞTI

Pascal Nouma, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde 2003 yılında Fenerbahçe ile oynanan maçtaki hareketi nedeniyle 7 ay men cezası almıştı, Beşiktaş o dönem Nouma'nın sözleşmesini feshetmişti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery