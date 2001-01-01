Parker: "Üst sıralardan Draft edilmeyi, hiç istememiştim"

Eski San Antonio Spurs yıldızı Tony Parker, 2001 NBA Draftı'nda ekip tarafından 28'inci sırada seçildiği anda yaşadığı duygularını dile getirdi.



Parker, "Tüm Hayallerimin Ötesinde" adlı kitabında, en üst sırada seçilenler arasında olmak istemediği için, bununla bir sorunu olmadığını kaleme aldı:



"En yüksek sıralardan Draft edilmek gerçekten hedeflerimden biri değildi. Hem de hiç. Frank Ntilikina'ya bakın. Sekizinci sıradan seçilmişti. En iyi Fransız oyuncu oydu ve şimdi oynadığı takıma bakın. Ben bunu istememiştim.



Sciarra'dan sonra Paris'te de yaptığım gibi, ilk turun sonunda iyi bir takım tarafından Draft edilmek, size birkaç yıl kazandırır. NBA tarihini çok iyi bilirim.



En üstlerden seçilirseniz, işlerin nasıl yürüdüğünü biliyorum. İyi bir takıma takas edilmeden önce dört yıl süreniz vardır. Bu benlik bir şey değildi. Ben şampiyonluklar kazanmak için basketbol oynarım ve kariyerimin dört veya beş yılını kaybetmek istemem."



Parker, Spurs ile 17 yıl geçirmiş ve dört NBA şampiyonluğu kazanmıştı (2003, 2005, 2007, 2014).



