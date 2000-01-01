Parker: "Kawhi ile aramda bir problem yok"

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'ın San Antonio Spurs'ten eski takım arkadaşı Tony Parker, kendisiyle olan ilişkisi hakkındaki bilinmeyenleri açıkladı.



NBA kariyerine Spurs ile başlamış olan Kawhi, takımda bir süperstara dönüşmüştü. Ancak, oynadığı dönemde Leonard takımı kendisini takas etmeye zorlamış ve ekiple yollarını arası bozuk olarak ayırmıştı.



Leonard, 2017 playoffları'nda yıkıcı bir sakatlığın ardından, takımın bu sakatlığı yanlış idare ettiğine inanmıştı. Nihayetinde, aralarındaki bağ onarılamayacak düzeyde gelmiş ve bu da aralarındaki bozukluğa yol açan durum olmuştu.



Bununla birlikte, Spurs efsanesi Parker, The Ringer'dan Ryen Russillo ile yakın zamanda yaptığı röportajda, Kawhi ile süresi sona erene kadar oynamaktan keyif aldığını söyledi:



"Herkes farklıdır. Kawhi hakkında sadece güzel şeyler söyleyebilirim. Onunla harika yıllar geçirdim. Birlikte inanılmaz oynuyorduk. Birlikte şampiyonluk kazandık.



Yani onca yıl onunla oynadığım için çok mutlu hissediyorum, çünkü bizim için çok iyiydi. Sonra başka bir şey yapmaya karar verdi ve bu da herkesin hakkıdır."



"MEDYA ARAMIZI BOZDU"



Parker ayrıca, medyanın kendisi ile Kawhi arasında bir bozukluk olduğunu kanıtlamaya nasıl uğraştığını açıkladı:



"Kawhi Leonard ile bir sorunum yok. Hiç tartışmamız olmadı. Bir muhabir bana sakatlığımın Kawhi'ınkinden daha kötü olup olmadığını sorduğunda, evet demiştim, çünkü doğruydu.



Ancak bu, onun sakatlığının önemini azaltmaz. Ekibi o devraldığında, meşaleyi ona memnuniyetle bırakmıştım. Medyanın söylediğimden bir alıntı çekmesi ve onunla oynamak istemiyormuşum gibi göstermesi çok üzücü. Takımın yüzü oydu."



Bu yanlış anlaşılmalar olmasaydı, belki Kawhi hala Spurs forması giyiyor olabilirdi. Ancak durum artık böyle değil ve o günleri geride bırakan Kawhi, şu anda Clippers'ın lideri konumunda.



