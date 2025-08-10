10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-340'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
1-038'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-039'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-190'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Paris Saint Germain, Zabarnyi transferini bitirdi!

Paris Saint Germain, Bournemouth forması giyen Ilya Zabarnyi için kulübüyle 67 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak noktalayan Paris Saint Germain, kadrosunu çeşitlendirip güçlendirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Lille kalecisi Lucas Chevalier'i kadrosuna kattığını duyuran Fransız ekibi, Bournemouth forması giyen Ilya Zabarnyi transferini de bitirdi.

67 MİLYON EURO


Fabrizio Romano'nun haberine göre PSG, Ukraynalı savunma oyuncusu için Bournemouth'a 67 milyon Euro ödeyecek. Zabarnyi ile yapılacak olan sözleşmenin süresi ise 5 yıl olacak.

DİNAMO KİEV İMZASI

22 yaşındaki Ukraynalı stoper, kariyerine Dinamo Kiev altyapısında başladı. Kulübünde oldukça başarılı sezonlar geçiren Zabarnyi, 2023 yılının kış transfer döneminde 22.7 milyon Euro karşılığında Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'a transfer oldu.

Başarılı performansı geçen sezon tavan yapan Ukraynalı, transfer market değerini 42 milyon Euroya kadar yükseltti.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Bournemouth formasıyla 39 maçta forma giyen Ilya Zabarnyi, bu mücadelelerde 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
2 Konyaspor 1 1 0 0 3 0 3
3 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
17 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
18 Eyüpspor 1 0 0 1 0 3 0
