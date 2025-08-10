Paris Saint Germain, Zabarnyi transferini bitirdi!

67 MİLYON EURO

DİNAMO KİEV İMZASI

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak noktalayan Paris Saint Germain, kadrosunu çeşitlendirip güçlendirmeye devam ediyor.Geçtiğimiz günlerde Lille kalecisi Lucas Chevalier'i kadrosuna kattığını duyuran Fransız ekibi, Bournemouth forması giyen Ilya Zabarnyi transferini de bitirdi.Fabrizio Romano'nun haberine göre PSG, Ukraynalı savunma oyuncusu için Bournemouth'a 67 milyon Euro ödeyecek. Zabarnyi ile yapılacak olan sözleşmenin süresi ise 5 yıl olacak.22 yaşındaki Ukraynalı stoper, kariyerine Dinamo Kiev altyapısında başladı. Kulübünde oldukça başarılı sezonlar geçiren Zabarnyi, 2023 yılının kış transfer döneminde 22.7 milyon Euro karşılığında Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'a transfer oldu.Başarılı performansı geçen sezon tavan yapan Ukraynalı, transfer market değerini 42 milyon Euroya kadar yükseltti.Geçtiğimiz sezonda Bournemouth formasıyla 39 maçta forma giyen Ilya Zabarnyi, bu mücadelelerde 1 de asist yapma başarısı gösterdi.