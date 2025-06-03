Paris Saint-Germain, Kim Min-Jae'yi takipte!

Bayern Münih forması giyen Kim Min-Jae, Paris Saint-Germain'in transfer listesinde yer alıyor.

calendar 03 Haziran 2025 18:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Paris Saint-Germain, Kim Min-Jae'yi takipte!
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Paris Saint-Germain, Bayern Münih forması giyen Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae ile ilgileniyor.

L'Equipe'te yer alan habere göre, Paris Saint-Germain, 28 yaşındaki futbolcuyu savunmaya yapılacak transfer için listesinde tutuyor.

PSG'nin savunma transferi için listesinde başka adayların da olduğu ve Kim Min-Jae transferinin öncelik olmadığı yazıldı.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Bayern Münih'te 43 maçta süre bulan Güney Koreli savunma oyuncusu 3 kez gol sevinci yaşadı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Kim Min-Jae'nin Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.


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