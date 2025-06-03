Paris Saint-Germain, Kim Min-Jae'yi takipte!

Paris Saint-Germain, Bayern Münih forması giyen Güney Koreli savunma oyuncusu Kim Min-Jae ile ilgileniyor.



L'Equipe'te yer alan habere göre, Paris Saint-Germain, 28 yaşındaki futbolcuyu savunmaya yapılacak transfer için listesinde tutuyor.



PSG'nin savunma transferi için listesinde başka adayların da olduğu ve Kim Min-Jae transferinin öncelik olmadığı yazıldı.



SEZON PERFORMANSI



Geride kalan sezonda Bayern Münih'te 43 maçta süre bulan Güney Koreli savunma oyuncusu 3 kez gol sevinci yaşadı.



GÜNCEL PİYASA DEĞERİ



Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Kim Min-Jae'nin Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



