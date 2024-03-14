Paris Saint-Germain evinde turladı

Fransa Kupası karşılaşmasında Paris Saint-Germain ağırladığı Nice'yi 3-1 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Paris Saint-Germain evinde turladı
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14 Mart 2024 01:12
Fransa Kupası çeyrek final karşılaşmasında Paris Saint-Germain konuk ettiği Nice'yi 3-1 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.

Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Kylian Mbappe, 33. dakikada Fabian Ruiz ve 60. dakikada Lucas Beraldo, Nice'nin golünü 37. dakikada Gaetan Laborde kaydetti.

Paris Saint-Germain'in yarı finaldeki rakibi Rennes oldu.

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