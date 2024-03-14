Fransa Kupası çeyrek final karşılaşmasında Paris Saint-Germain konuk ettiği Nice'yi 3-1 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı.
Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Kylian Mbappe, 33. dakikada Fabian Ruiz ve 60. dakikada Lucas Beraldo, Nice'nin golünü 37. dakikada Gaetan Laborde kaydetti.
Paris Saint-Germain'in yarı finaldeki rakibi Rennes oldu.
Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Kylian Mbappe, 33. dakikada Fabian Ruiz ve 60. dakikada Lucas Beraldo, Nice'nin golünü 37. dakikada Gaetan Laborde kaydetti.
Paris Saint-Germain'in yarı finaldeki rakibi Rennes oldu.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU