Paris Saint-Germain'den menajerlere rekor ödeme

Paris Saint-Germain'in geçtiğimiz sezon menajerlere 40 milyon euro ödediği ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Paris Saint-Germain'den menajerlere rekor ödeme
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01 Mayıs 2023 21:21
Neymar, Kylian Mbappe ve Lionel Messi için son dönemin en flaş transferlerine imza atan Paris Saint-Germain'in menajerlere de rekor ödeme yaptığı ortaya çıktı.

Paris Saint-Germain'in, geçtiğimiz yıl menajerlere yaklaşık 40 milyon euro ödeme yaptığı belirtildi. Mali Denetim Otoritesi tarafından paylaşılan bilgilere göre bu rakamın PSG için bir rekor olduğu kaydedildi.

PSG'nin arkasında yer alan Marsilya ve Monaco'nun ise sırasıyla menajerler için 10 ve 9.2 milyon euro ödeme yaptığı aktarıldı.

PSG'nin menajerler için 2017-2018'de 23.2, 2018-2019'da 25.8, 2019-2020'de 26.9 ve 2020-2021 sezonlarında 25.45 milyon euro ödediği ifade edildi.

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