Para masa tenisçiler, Ankara'da kampa girdi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları hazırlıkları kapsamında Para Masa Tenisi Milli Takımı, Ankara'da kampa girdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Para masa tenisçiler, Ankara'da kampa girdi
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06 Ağustos 2024 21:11
Para Masa Tenisi Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları hazırlıkları kapsamında Ankara'da kampa girdi.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular, Paris 2024 öncesi son etap kamp çalışmalarına başladı.

Eryaman Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki kampta milli masa tenisçiler Abdullah Öztürk, Ali Öztürk, Nesim Turan, Kübra Korkut, Merve Cansu Demir, Neslihan Kavas ve Hatice Duman yer alıyor.

Kamp çalışmalarını 25 Ağustos'ta tamamlayacak milliler, daha sonra Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılacak.

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