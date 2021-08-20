PAOK'tan Luyindama için Galatasaray'a teklif

Marcao'nun kadro dışı kalmasının ardından Galatasaray'ın kilit adamlarından biri haline gelen Christian Luyindama için Yunanistan Ligi takımlarından PAOK'tan flaş bir teklif geldi.
Yunanistan basınında yer alan habere göre; PAOK, Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Luyindama için sarı-kırmızılı kulübe 2.5 milyon euroluk bir teklif sundu.
Marcao'nun kadro dışı kalmasıyla beraber Luyindama için stratejisini değiştiren Galatasaray'ın Kongolu futbolcunun sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak için görüşmelere başladığını haberini bir gün önce sizlerle paylaşmaştık.
Yunanistan basınında yer alan habere göre; PAOK, Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Luyindama için sarı-kırmızılı kulübe 2.5 milyon euroluk bir teklif sundu.
Marcao'nun kadro dışı kalmasıyla beraber Luyindama için stratejisini değiştiren Galatasaray'ın Kongolu futbolcunun sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak için görüşmelere başladığını haberini bir gün önce sizlerle paylaşmaştık.