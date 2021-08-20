PAOK'tan Luyindama için Galatasaray'a teklif

Yunanistan Ligi takımlarından PAOK, Luyindama için Galatasaray'a teklif sundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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PAOK'tan Luyindama için Galatasaray'a teklif
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20 Ağustos 2021 12:16
Marcao'nun kadro dışı kalmasının ardından Galatasaray'ın kilit adamlarından biri haline gelen Christian Luyindama için Yunanistan Ligi takımlarından PAOK'tan flaş bir teklif geldi.

Yunanistan basınında yer alan habere göre; PAOK, Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Luyindama için sarı-kırmızılı kulübe 2.5 milyon euroluk bir teklif sundu.

Marcao'nun kadro dışı kalmasıyla beraber Luyindama için stratejisini değiştiren Galatasaray'ın Kongolu futbolcunun sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak için görüşmelere başladığını haberini bir gün önce sizlerle paylaşmaştık.


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