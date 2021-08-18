Galatasaray, Luyindama'nın sözleşmesini uzatıyor!

Galatasaray, Luyindama'nın sözleşmesini uzatma kararı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Luyindama'nın sözleşmesini uzatıyor!
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18 Ağustos 2021 13:06
Galatasaray'da Marcao'nun kadro dışı bırakılma kararının sarı-kırmızılı yönetim transfer stratejisini de tamamen değiştirdi.

Christian Luyindama'yı satış listesine koyan ve gelen tüm teklifleri değerlendirme kararı alan Galatasaray Yönetimi, Marcao'nun kadro dışı bırakılmasının ardından transfer kararını revize etti.

27 yaşındaki Luyindama'yı satış tahtasından çeken Galatasaray Yönetimi, Kongolu futbolcunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak için de görüşmelere başladı. 

 



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