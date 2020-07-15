Süper Lig'de aldığı sonuçlarla taraftarını sevindiren Gaziantep Futbol Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından gerçekleştirilen 6 haftada 10 puan toplarken, bu dönemde yenilmeyen tek takım oldu.Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren Gaziantep Futbol Kulübü, Marius Sumudica yönetiminde ligde geride kalan 32 hafta sonunda aldığı sonuçlarla dikkati çekiyor.Topladığı 42 puanla 8. sırada yer alan kırmızı-siyahlılar, pandemi sonrası tek yenilmeyen takım ünvanını yakaladı. Medipol Başakşehir'in İttifak Holding Konyaspor'a, Trabzonspor'un Yukatel Denizlispor'a yenildiği geçen hafta müsabakalarının ardından, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından gerçekleştirilen 6 haftada yenilmeyen tek takım haline geldi.Ligi ilk 8 içerisinde tamamlamanın hesaplarını yapan kırmızı-siyahlılar, sezonu kendi sahasında oynayacağı Kasımpaşa ve deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor maçlarıyla tamamlayacak. Gaziantep FK, bu karşılaşmaları da kayıpsız atlatarak ligi ilk 8 sırada tamamlamak istiyor.Teknik Direktör Marius Sumudica, AA muhabirine, karşılaşmalara çok iyi hazırlandıklarını söyledi.Süper Lig'e yeni yükselmiş bir kulüp olarak, büyük bir başarıya imza atmaya devam etiklerini aktaran Rumen teknik adam, şöyle konuştu:Ligin kalan haftalarında da iyi futbola devam etmek istediklerini aktaran Sumudica,ifadelerini kullandı.