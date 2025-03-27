Panathinaikos, 15 sayı farktan dönerek kazandı!

THY Euroleague'in 31. haftasında Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, son çeyrekte 18-0'lık seri yakalayarak 15 sayı farktan döndü ve Maccabi'yi 99-92 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Panathinaikos, 15 sayı farktan dönerek kazandı!
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27 Mart 2025 00:16
Son güncelleme 27 Mart 2025 00:21
THY Euroleague'in 31. haftasında, Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaştı.

Sırbistan'da Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanan müsabakayı Panathinaikos, 99-92 kazandı.

Yunan temsilcisi, son çeyrekte 18-0'lık seri yakalayarak 15 sayı farktan döndü.

Panathinaikos bu galibiyet ile birlikte üst üste 2. galibiyetini alarak 20 galibiyete ulaştı, Macabi Tel-Aviv ligdeki 21. mağlubiyetini yaşadı.

Euroleague'de bir sonraki maçta Panathinaikos, sahasında Paris Basketbol'u ağırlayacak. Maccabi Tel-Aviv ise Anadolu Efes ile karşılaşacak.

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