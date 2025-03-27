Panathinaikos, 15 sayı farktan dönerek kazandı!

THY Euroleague'in 31. haftasında, Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaştı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sırbistan'da Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanan müsabakayı Panathinaikos, 99-92 kazandı.
Yunan temsilcisi, son çeyrekte 18-0'lık seri yakalayarak 15 sayı farktan döndü.
Panathinaikos bu galibiyet ile birlikte üst üste 2. galibiyetini alarak 20 galibiyete ulaştı, Macabi Tel-Aviv ligdeki 21. mağlubiyetini yaşadı.
Euroleague'de bir sonraki maçta Panathinaikos, sahasında Paris Basketbol'u ağırlayacak. Maccabi Tel-Aviv ise Anadolu Efes ile karşılaşacak.
Sırbistan'da Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanan müsabakayı Panathinaikos, 99-92 kazandı.
Yunan temsilcisi, son çeyrekte 18-0'lık seri yakalayarak 15 sayı farktan döndü.
Panathinaikos bu galibiyet ile birlikte üst üste 2. galibiyetini alarak 20 galibiyete ulaştı, Macabi Tel-Aviv ligdeki 21. mağlubiyetini yaşadı.
Euroleague'de bir sonraki maçta Panathinaikos, sahasında Paris Basketbol'u ağırlayacak. Maccabi Tel-Aviv ise Anadolu Efes ile karşılaşacak.