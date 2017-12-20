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PANA'nın evinde bileği bükülmüyor

Panathinaikos Superfoods, Euroleague'in 13. haftasında Maccabi FOX Tel Aviv'i 89-76 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
PANA'nın evinde bileği bükülmüyor
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20 Aralık 2017 00:11
Euroleague'in 13. haftasında Panathinaikos, taraftarı önüned Maccabi FOX Tel Aviv ile karşı karşıya geldi. Panathinaikos, ilk yarısını geride kapattığı maçta Maccabi FOX Tel Aviv'i 89-76 mağlup etmeyi başardı. Panathinaikos Euroleague'de bu sezon sahasında oynadığı tüm maçları kazandı.

Ev sahibi PANA adına en skorer isimler 15'er sayı atan James Gist ve K.C. Rivers oldu. Maccabi FOX Tel Aviv'in en skorer ismi ise 14 sayıyla oynayan Norris Cole oldu.

Panathinaikos bu sonuçla Euroleague'deki 9. galibiyetini elde ederken, Maccabi FOX Tel Aviv 6. yenilgisini aldı.

Euroleague'in 14. haftasında PANA deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaşacak. Maccabi FOX Tel Aviv ise sahasında Fenerbahçe Doğuş'u konuk edecek.

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