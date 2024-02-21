Panak: 'Umarım turu geçeriz'

Sparta Prag forması giyen Filip Panak, Galatasaray karşılaşması öncesi konuştu.
Filip Panak, "Elbette bu maç çok önemli bir maç. Beklentimiz çok yüksek. Umarım başarılı oluruz ve turu geçeceğiz." dedi.
28 yaşındaki futbolcu, penaltılar için çalışıp çalışmadıkları yönünde gelen sorunun ardından, "Penaltı konusunda özel bir hazırlık yapmadık. Standart çalışmalarımız dışında özel bir hazırlık yapmadık" cevabını verdi.
Galatasaray'ın oyunu ile ilgili değerlendirmede bulunan Panak, "İlk maçta İstanbul'da gördüğümüz şekilde Galatasaray çok kaliteli oyunculara sahip. Büyük oyuncuların yaptığı bazı şeyleri bazı oyuncular yapamıyor. Genel olarak bu maçta rakibin ofansa geçiş aşamasının en büyük tehlike olduğunu düşünüyorum" sözlerini sarf etti.
Panak, sözlerine, "Çoğu oyuncu iç sahada daha iyi hisseder. Bu normaldir. İç saha ortamı öz güven getirir. Son dönemde iç sahada daha başarılıyız. Taraftarımız bize destek oluyor ve arkamızda oluyor. Son maçlarımızda her seferinde stadyum doluydu. Bu maçta da çok hareketli bir ortamda maça çıkacağız" dedi.
28 yaşındaki stoper son olarak, "3 oyuncunun eksikliği için ne düşünüyorsun?" sorusuna, "Teknik direktörümüzün de söylediği gibi, keşke herkes olsaydı ama futbol böyledir. Uyum sağlamak gerekiyor. İlk maça çıkan bazı oyuncular olmayacak ama kadromuz geniş. Yerlerine çıkacak oyuncular, kendilerini göstermek için bu fırsatı kullanacaktır diye düşünüyorum" cevabını verdi.
Filip Panak, "Elbette bu maç çok önemli bir maç. Beklentimiz çok yüksek. Umarım başarılı oluruz ve turu geçeceğiz." dedi.
28 yaşındaki futbolcu, penaltılar için çalışıp çalışmadıkları yönünde gelen sorunun ardından, "Penaltı konusunda özel bir hazırlık yapmadık. Standart çalışmalarımız dışında özel bir hazırlık yapmadık" cevabını verdi.
Galatasaray'ın oyunu ile ilgili değerlendirmede bulunan Panak, "İlk maçta İstanbul'da gördüğümüz şekilde Galatasaray çok kaliteli oyunculara sahip. Büyük oyuncuların yaptığı bazı şeyleri bazı oyuncular yapamıyor. Genel olarak bu maçta rakibin ofansa geçiş aşamasının en büyük tehlike olduğunu düşünüyorum" sözlerini sarf etti.
Panak, sözlerine, "Çoğu oyuncu iç sahada daha iyi hisseder. Bu normaldir. İç saha ortamı öz güven getirir. Son dönemde iç sahada daha başarılıyız. Taraftarımız bize destek oluyor ve arkamızda oluyor. Son maçlarımızda her seferinde stadyum doluydu. Bu maçta da çok hareketli bir ortamda maça çıkacağız" dedi.
28 yaşındaki stoper son olarak, "3 oyuncunun eksikliği için ne düşünüyorsun?" sorusuna, "Teknik direktörümüzün de söylediği gibi, keşke herkes olsaydı ama futbol böyledir. Uyum sağlamak gerekiyor. İlk maça çıkan bazı oyuncular olmayacak ama kadromuz geniş. Yerlerine çıkacak oyuncular, kendilerini göstermek için bu fırsatı kullanacaktır diye düşünüyorum" cevabını verdi.
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