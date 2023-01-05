Sivasspor-Galatasaray müsabakasının VAR hakemi Özgüç Türkalp'in sözlerini Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır açıkladı. İşte Bayındır'ın yazısında öne çıkan ifadeler....



"SONRA ARADIM, TELEFONU KAPALIYDI"



Özgüç Türkalp'i çok severim. Ankara'da elimizde büyüdü desem yalan olmaz. Sağlam bir aile terbiyesiyle yetişmiş dürüst bir insandır. Hakemliği ne yazık ki çok tartışıldı. Anelka'nın eli, yafta gibi kariyerine yapıştı kaldı. Şimdi de bu son pozisyon… Maçtan sonra aradım, telefonu kapalıydı.



"İSTİFA MEKTUBUNU TFF'YE YOLLADI"



Ertesi gün normal bir rapor gönderdiğini ve raporunda da yanlış karar verdim diye yazdığını TFF kaynaklarımdan öğrendim. O günün ortalarında MHK kendisinden detaylı bir ek rapor daha istemiş. Özgüç de ofsayt ile ilgili olarak hata yaptığını, pozisyonu çözmekte zorlandığını, yardımcı hakemlere verilen eğitimler kendilerine verilmediği için pozisyonda sıkıntı yaşadığını, ama yaptığı hatanın kabul edilemez olduğunu belirtmiş ve gereğini yapacağını da vurgulamış (Ki dün sabah istifa mektubunu TFF'ye yolladı)…



"PEKİ MHK NE YAPIYOR?"



İşin özeti şu: Özgüç Türkalp'i savunduğum falan yok. Ortada fahiş bir hata var ve kendisi de bunu kabul ediyor… Peki MHK ne yapıyor! Görevlendirdiği onca hakemin ofsaytı bilmediği ortaya çıkan MHK, şu an istifa etmesi gerekirken, Türkalp'in "Hata yaptım, gereğini yaparım" dediği raporunu VAR kararları açıklansın denen toplantıya getirmiyor.



"FUTBOLUMUZA GEÇMİŞ OLSUN"



Oysa, başkan Büyükekşi ve Sabri Çelik "Biz yetkimiz dahilinde kayıtları inceledik, hata yapılmış. Hakem de hatasını kabul etti. Artık görev vermeyeceğiz" dese, iş bu noktaya gelmez VAR kayıtları da açıklanmazdı…



"Önce kulübüm" deyip TFF yöneticiliği yapanlar buna izin verir miydi, orası bilinmez. Futbolumuza geçmiş olsun…"



