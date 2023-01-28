Özcan Bizati: 'Eksiklerimizi düzeltmemiz gerek'

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında konuk ttiği Sakaryaspor'a 3-2 mağlup olan Tuzlaspor'da teknik direktör Özcan Bizati, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Tuzlaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati ise iyi mücadele ettiklerini ama bunun yeterli olmadığını aktardı.



Karşılaşmada pozisyonlar bulduklarını belirten Bizati, "Pozisyonlar bulduğumuz ve iyi mücadele ettiğimiz bir maçtı. Defansta ne kadar iyi mücadele ediyorsanız önde de o kadar iyi oynamanız gerekiyor. Yardımlaşmanızın iyi olması lazım. Eksiklerimiz var. Bir an önce düzeltmemiz gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.





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