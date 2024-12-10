Özbek'ten Hacıosmanoğlu'na: "Mahkemede görüşürüz"

Özbek, Hacıosmanoğlu'nun telefonunu açmadı; arama kaydını gösterip 'Artık mahkemede görüşürüz' dedi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Özbek'ten Hacıosmanoğlu'na: 'Mahkemede görüşürüz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Aralık 2024 08:54
Galatasaray ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında esen soğuk rüzgarlar, Barış Alper Yılmaz'ın Sivasspor maçında sakatlanmasının ardından yeni bir boyut kazandı.

Dursun Özbek ile İbrahim Hacıosmanoğlu arasında geçen hafta TV ekranlarında başlayan söz düellosu savcılıkta bitmiş; Özbek, TFF ile MHK'yı istifaya davet etmişti.

TELEFONU AÇILMADI

Barış Alper'in sakatlanması üzerine TFF Başkanı geçmiş olsun dileklerini ileterek zeytin dalı uzatmak, savcılığa kadar giden anlaşmazlığı sulh yoluyla kapatmak istedi. Hacıosmanoğlu, bunun için de Özbek'i iki kez aradı. Ancak Galatasaray Başkanı, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun telefonlarına cevap vermedi.

O SÖZLERİ UNUTAMADI

Özbek, yanındakilere Hacıosmanoğu'nun arama kaydını gösterip "Konuşacak ne kaldı, artık mahkemede görüşürüz." dedi.

Özbek, Hacıosmanoğlu'nun "Bir gün ben bu görevden ayrılacağım, sayın başkan da Galatasaray başkanlığından ayrılacak" sözlerini unutmadığını vurguladı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery