Fenerbahçe'de 6. sezonuna giren Ozan Tufan, iddialı konuştu.
Sarı-lacivertli takımın orta saha oyuncusu, bu sezon şampiyon olacağını belirtti.
24 yaşındaki futbolcu, "Önceki sezonlarda yaşadığımız hayal kırıklığını unutturmak için elimizden geleni yapıp, özlemini duyduğumuz şampiyonluğa ulaşacağız. Bu kadroyla yaşayacağımız çok zafer var" ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertli takımın orta saha oyuncusu, bu sezon şampiyon olacağını belirtti.
24 yaşındaki futbolcu, "Önceki sezonlarda yaşadığımız hayal kırıklığını unutturmak için elimizden geleni yapıp, özlemini duyduğumuz şampiyonluğa ulaşacağız. Bu kadroyla yaşayacağımız çok zafer var" ifadelerini kullandı.