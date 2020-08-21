Ozan Tufan: "Şampiyonluk hasreti bitecek"

Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden Ozan Tufan, yeni sezon öncesi görüşlerini dile getirdi.

Ozan Tufan: 'Şampiyonluk hasreti bitecek'
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21 Ağustos 2020 11:45
Fenerbahçe'de 6. sezonuna giren Ozan Tufan, iddialı konuştu.

Sarı-lacivertli takımın orta saha oyuncusu, bu sezon şampiyon olacağını belirtti.

24 yaşındaki futbolcu, "Önceki sezonlarda yaşadığımız hayal kırıklığını unutturmak için elimizden geleni yapıp, özlemini duyduğumuz şampiyonluğa ulaşacağız. Bu kadroyla yaşayacağımız çok zafer var" ifadelerini kullandı.

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