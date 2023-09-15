İngiltere Championship 6. hafta karşılaşmasında Hull City evinde ağırladığı Coventry ile 1-1 berabere kaldı.
Hull City'nin golünü 87. dakikada Aaron Connoly kaydetti. Coventry'nin golünü ise 27. dakikada Joel Latibeaudiere attı.
Hull City bu beraberlik ile 11 puana yükselirken, Coventry 7 puan oldu.
Hull City bir sonraki karşılaşmada sahasında Leeds United'ı ağırlarken, Coventry'de deplasmanda Cardiff'e konuk olacak.
Ayrıca Hull City'de milli futbolcu Ozan Tufan bu karşılaşmada kadroda yer almadı.
Hull City'nin golünü 87. dakikada Aaron Connoly kaydetti. Coventry'nin golünü ise 27. dakikada Joel Latibeaudiere attı.
Hull City bu beraberlik ile 11 puana yükselirken, Coventry 7 puan oldu.
Hull City bir sonraki karşılaşmada sahasında Leeds United'ı ağırlarken, Coventry'de deplasmanda Cardiff'e konuk olacak.
Ayrıca Hull City'de milli futbolcu Ozan Tufan bu karşılaşmada kadroda yer almadı.