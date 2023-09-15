İngiltere Championship 6. hafta karşılaşmasında Hull City evinde ağırladığı Coventry ile 1-1 berabere kaldı.



Hull City'nin golünü 87. dakikada Aaron Connoly kaydetti. Coventry'nin golünü ise 27. dakikada Joel Latibeaudiere attı.



Hull City bu beraberlik ile 11 puana yükselirken, Coventry 7 puan oldu.



Hull City bir sonraki karşılaşmada sahasında Leeds United'ı ağırlarken, Coventry'de deplasmanda Cardiff'e konuk olacak.



Ayrıca Hull City'de milli futbolcu Ozan Tufan bu karşılaşmada kadroda yer almadı.



