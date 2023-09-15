Ozan Tufan oynamadı Hull City berabere kaldı

İngiltere Championship karşılaşmasında Hull City sahasında ağırladığı Coventry'e mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Ozan Tufan oynamadı Hull City berabere kaldı
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15 Eylül 2023 23:42
İngiltere Championship 6. hafta karşılaşmasında Hull City evinde ağırladığı Coventry ile 1-1 berabere kaldı.

Hull City'nin golünü 87. dakikada Aaron Connoly kaydetti. Coventry'nin golünü ise 27. dakikada Joel Latibeaudiere attı.

Hull City bu beraberlik ile 11 puana yükselirken, Coventry 7 puan oldu.

Hull City bir sonraki karşılaşmada sahasında Leeds United'ı ağırlarken, Coventry'de deplasmanda Cardiff'e konuk olacak.

Ayrıca Hull City'de milli futbolcu Ozan Tufan bu karşılaşmada kadroda yer almadı.

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