Ozan Tufan'ın dünyası başına yıkıldı

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Ozan Tufan, Beşiktaş'a transferi gündemde olan Ozan Tufan son aldığı haberle de adeta yıkıldı.



OZAN TUFAN KARARINI VERMİŞ GİBİ



3 yıllık imza attığı Hull City'de beklediğini bulamayan Ozan Tufan, Süper Lig'e dönme hesapları yapıyor. Şenol Güneş'in Bursaspor'unda yıldızı parlayan Ozan Tufan, eski hocasıyla yeniden buluşma hedefinde.



OZAN TUFAN ESKİ GÜNLERİNE DÖNMEK İSTİYOR



Son olarak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna da çağrılmayan Ozan Tufan büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. İngiliz ekibinden ayrılmak isteyen deneyimli orta saha oyuncusu, Şenol Güneş ile yeniden bir araya gelip tekrar vitrin yapma amacında. Ozan Tufan'ın yeni sezon öncesi Süper Lig'e dönmesi son derece olası görünüyor.



ÖNCELİK KİRALAMA



Beşiktaş'ın önceliği Ozan Tufan'ı kiralamak olsa da bonservis konusunda makul bir bedelde anlaşılması halinde oyuncunun tapusu da alınabilir.



Ozan Tufan bu sezon Championship'te çıktığı 33 maçta 5 gollük katkı verdi.





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