Ozan Tufan için transfer açıklaması

Hull City forması giyen ve adı son dönemde Beşiktaş ile sıkça anılan Ozan Tufan için İngiliz ekibinden açıklama yaptı.



Hull City'nin teknik direktörü Liam Rosenior, 27 yaşındaki futbolcu için teklif almadıklarını dile getirdi.



Rosenior, açıklamasında, "Bana gelen veya benim duyduğum bir şey yok. Spekülasyonlar olabilir ancak iyi bir teklif gelirse, bana bilgi verileceğinden eminim." diye konuştu.



4 GOL ATTI



Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan, İngiliz ekibinde 22 maçta süre alırken 4 kez fileleri havalandırdı.



ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından Ozan Tufan ve transfer için gelen soruya şu şekilde yanıt vermişti;



"Şunu al demedim yönetime. Ozan'ı, Cengiz'i, Çağlar'ı soruyorlar beğeniyor musun diye evet beğeniyorum ama beğenmek başka bir şey almak başka bir şey. Sahadaki oyuncular oynayacak. İyilerse devam edeceğiz. İdari ve teknik kararlar sonra verilir. Taraftara da sesleniyorum, bu tuzağa düşmeyin. Şu anda hiçbir oyuncu almıyoruz, kimseyi göndermiyoruz. Puan kaybetmek istemiyoruz. Geçen hafta kaybettik. Daha zor bir takımı bugün yendik. Her maç final bizim için. Kimin kimi ne zaman yeneceği belli olmuyor. Eldeki oyunculardan transfer ayı geldiğinde kalmasına gerek olmayanlar ya da gitmek isteyenler varsa o zaman konuşuruz. Şu an için öyle bir düşüncemiz yok. Transfer, ekonomik ve idari bir konu, hepsi konuşulur ve kulüp menfaatine göre hareket edilir. Transferi şu an konuşmayı doğru bulmuyorum. Son maç geldiğinde şunlar giderse iyi olur denir. Şu an öyle bir kararım yok."





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