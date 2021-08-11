Ozan Tufan Bursaspor'u unutmadı

Bursaspor'da yetişmiş olan Fenerbahçe'nin milli futbolcusu, yeşil-beyazlı kulübe 50 bin TL'lik destekte bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Ozan Tufan Bursaspor'u unutmadı
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11 Ağustos 2021 11:21
Ozan Tufan
Ozan Tufan
Fenerbahçe
TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'un maddî sıkıntılar nedeniyle başlattığı 'Ayağa kalk Bursa' kampanyasının son gününde Ozan Tufan altyapısından çıktığı kulübü unutmadı. Yeşil-beyazlı takımda yetişmiş olan Fenerbahçe'nin milli futbolcusu, Bursaspor'a 50 bin TL'lik destekte bulundu.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Ayağa kalk Bursa hareketine 50.000 TL değerinde hatıra forması alarak katkıda bulunan eski futbolcumuz Ozan Tufan'a teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.


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