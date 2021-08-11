Ozan Tufan Bursaspor'u unutmadı

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'un maddî sıkıntılar nedeniyle başlattığı 'Ayağa kalk Bursa' kampanyasının son gününde Ozan Tufan altyapısından çıktığı kulübü unutmadı. Yeşil-beyazlı takımda yetişmiş olan Fenerbahçe'nin milli futbolcusu, Bursaspor'a 50 bin TL'lik destekte bulundu.
Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Ayağa kalk Bursa hareketine 50.000 TL değerinde hatıra forması alarak katkıda bulunan eski futbolcumuz Ozan Tufan'a teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.
Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Ayağa kalk Bursa hareketine 50.000 TL değerinde hatıra forması alarak katkıda bulunan eski futbolcumuz Ozan Tufan'a teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.