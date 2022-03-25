Ozan Kabak: "Şanssızdık, çok üzgünüz"

Milli futbolcu Ozan Kabak, Portekiz'e mağlup olduğumuz maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ozan Kabak: 'Şanssızdık, çok üzgünüz'
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25 Mart 2022 01:59
Ozan Kabak, Portekiz'e 3-1 mağlup olduğumuz maçın ardından konuştu.

Milli oyuncu yaptığı açıklamada, "Zor bir gece. Böyle elenmek insanın canını acıtıyor. İlk yarı istediğimiz oyunu yansıtamadık. Bence ikinci yarı gurur duyulası bir performans gösterdik." dedi.

Portekiz deplasmanında oynamanın kolay olmadığını söyleyen Kabak, "Portekiz deplasmanında böyle dominant oynamak kolay değil. Şanssızdık, artık yapacak bir şey yok. Çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

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