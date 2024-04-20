Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında Hoffenheim, sahasında Borussia Mönchengladbach ile karşı karşıya geldi. PreZero Arena'daki maç büyük bir heyecana sahne olurken kazanan 4-3'lük skorla Hoffenheim oldu.Hoffenheim 36. dakikada Wout Weghorst ile öne geçti. Mönchengladbach, bu gole 39'da Robin Hack ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.Hoffenheim, 58'de Grischa Prömel ile yeniden öne geçti. Hoffenheim'da Ozan Kabak, 66'da durumu 3-1'e getirdi. Mönchengladbach'da ilk golü atan Hack, 78 ve 89'da yeniden sahneye çıktı ve durum 3-3'e geldi. Hoffenheim, 90+1'de Anton Stach ile bulduğu golle karşılaşmayı 4-3 kazandı.Hoffenheim'da 71 dakika sahada kalan Ozan Kabak, bu dakikada yerini John Brooks'a bıraktı.Bir maç aradan sonra kazanan Hoffenheim, 39 puana yükseldi. Mönchengladbach, 31 puanda kaldı.Hoffenheim, ligin bir sonraki haftasında Bochum deplasmanına gidecek. Mönchengladbach, sahasında Union Berlin'i ağırlayacak.