Oubre Jr., Çarşamba günü 76ers kadrosuna dönüyor

Philadelphia 76ers forveti Kelly Oubre Jr.'ın Çarşamba geces Sixers kadrosuna dönmesinin beklendiği açıklandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Oubre Jr., Çarşamba günü 76ers kadrosuna dönüyor
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05 Aralık 2023 12:42
Philadelphia 76ers forveti Kelly Oubre Jr.'ın Çarşamba geces Sixers kadrosuna dönmesinin beklendiği açıklandı.

Associated Press, Oubre'nin Çarşamba gecesi 76ers kadrosuna yeniden katılmasının beklendiğini duyurdu.

11 Kasım'da bir arabanın çarpması sonucu kaburgaları kırılan Oubre, polisin olaya ilişkin videoya ulaşamamasının ardından soruşturmanın devam ettiğini söyledi:

"Bu durum hakkında polisle konuştum ve devam eden bir soruşturmaları var. Bu konu hakkında konuşmam gereken kişilerle konuştum ve soruşturma sürdüğü için artık detaylara girmeyeceğim."

Koç Nick Nurse ise, Oubre'yi Çarşamba günü Washington Wizards'a karşı "muhtemelen sahaya süreceğini" belirtti.

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