Osman Zeki Korkmaz: 'Berabere kalsak üzülecektik, kaybettik'

Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Manisa FK'de teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, sergiledikleri mücadelenin karşılığını alamadıklarını söyledi.



Osman Zeki Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, başından sonuna üstün oynadıkları maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirtti.



Müsabakanın futbol oynamak isteyen bir takım ile oyunu yavaşlatmak ve soğutmak isteyen diğer takım arasında geçtiğini öne süren Korkmaz, "Berabere kalsak üzüleceğimiz karşılaşmayı kaybettik. Hakim olduğumuz oyunda bir türlü skoru bulamadık. Buna alışmamız lazım. Rakiplerimiz bize karşı kapanarak, oyunu yavaşlatarak oynayacak. Rakiplerimizin oyunu yavaşlatmaya, soğutmaya çalıştığı anlarda dirayetli ve sakin kalarak oynamalıyız." dedi.



Korkmaz, Spor Toto Akhisar Stadı'nın zemininin de planlarını bozduğunu dile getirerek, "Mümin Özkasap Stadı'mızda ışıklandırma yok. Biz daha serin bir havada maç yapmak istediğimiz için burayı seçtik ancak ileri uçta bazı pozisyonlarda zeminin azizliğine uğradık." diye konuştu.



