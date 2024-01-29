Osman Zeki Korkmaz: "Baskın taraf bizdik"

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz berabere biten Samsunspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Osman Zeki Korkmaz: 'Baskın taraf bizdik'
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29 Ocak 2024 19:44
Son güncelleme 29 Ocak 2024 20:25
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında ağırladığı Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, oyun stratejilerini iyi uyguladıklarını söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Korkmaz, "Stratejimizi iyi uyguladık. Daha baskın gelen taraf bizdik. Geniş alanlar yakaladık ancak hava şartlarının zemini ağırlaştırması nedeniyle çok efektif kullanamadık. Öncelikli hedefimiz bir oyun kültürü inşa etmek. Kısa vadede ise bize moral verecek sonuçlar almalıyız." ifadelerini kullandı.

Genç futbolculara forma şansı verdiklerini vurgulayan Korkmaz, "Rakip takımda oyuna giren ve çıkanlar ile İstanbulspor'dakilerin profillerine bakın. İzzet Topatar ilk kez bu seviyede oynadı. Misyonumuz bu. Yeni ürünleri kendi oyun kültürümüze terbiye ederek geleceğin İstanbulspor'unu inşa edeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

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