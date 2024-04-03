Osman Şenher: 'Zaha ve Ziyech yetmiyor!'

Milliyet yazarı Osman Şenher, köşesinde Galatasaray - Hatayspor maçını değerlendirdi.
İşte Şenher'in yazısından öne çıkan detaylar;
"ZAHA VE ZIYECH YETMİYOR"
"Zaha ve Ziyech çok iyi futbolcular ama bu yetiyor mu, hayır yetmiyor. Tempoları, fizik güçleri eksik olunca orta sahaya veya beklerine kesinlikle yardım etmiyorlar. Bu yüzden de sarı-kırmızılı takım orta sahada rakibine üstünlük sağlayamıyor ve açıklar veriyor. Evet dün gece Hatay gol atamadı ama bundan sonraki maçlarda Okan hocanın çok dikkatli olması lazım.
"OKAN BURUK TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ"
Mauro Icardi karşılaşmaya hareketli başladı, golünü attı, daha fazlasını da yapabilirdi ama maalesef bu büyük yıldızı topla buluşturamadılar. Final paslarının hiçbiri yerini bulmadı; hep rakibe gitti. Bu kadar büyük yıldızlar aynı takımda oynayarak bu kadar pas hatası yapmamalı. Yaparsan pozisyona giremezsin.Dünkü maçta bahane ararsak iki hafta milli ara, bir hafta da seçim için üç haftadır bu çocuklar top oynamıyor, maç yapmıyorlar. Motivasyon eksikliği diyebiliriz. Taraftar müthiş, çok büyük itici güç. Kadro mükemmel, teknik direktör Türkiye'nin en iyisi... O zaman bu takım taraftarına bu kadar stres yaşatmamalı. Mutlaka Okan Buruk ligin bitimine yedi hafta kala bu stresi daha az yaşamak için alternatif planlar yapacaktır."
İşte Şenher'in yazısından öne çıkan detaylar;
"ZAHA VE ZIYECH YETMİYOR"
"Zaha ve Ziyech çok iyi futbolcular ama bu yetiyor mu, hayır yetmiyor. Tempoları, fizik güçleri eksik olunca orta sahaya veya beklerine kesinlikle yardım etmiyorlar. Bu yüzden de sarı-kırmızılı takım orta sahada rakibine üstünlük sağlayamıyor ve açıklar veriyor. Evet dün gece Hatay gol atamadı ama bundan sonraki maçlarda Okan hocanın çok dikkatli olması lazım.
"OKAN BURUK TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ"
Mauro Icardi karşılaşmaya hareketli başladı, golünü attı, daha fazlasını da yapabilirdi ama maalesef bu büyük yıldızı topla buluşturamadılar. Final paslarının hiçbiri yerini bulmadı; hep rakibe gitti. Bu kadar büyük yıldızlar aynı takımda oynayarak bu kadar pas hatası yapmamalı. Yaparsan pozisyona giremezsin.Dünkü maçta bahane ararsak iki hafta milli ara, bir hafta da seçim için üç haftadır bu çocuklar top oynamıyor, maç yapmıyorlar. Motivasyon eksikliği diyebiliriz. Taraftar müthiş, çok büyük itici güç. Kadro mükemmel, teknik direktör Türkiye'nin en iyisi... O zaman bu takım taraftarına bu kadar stres yaşatmamalı. Mutlaka Okan Buruk ligin bitimine yedi hafta kala bu stresi daha az yaşamak için alternatif planlar yapacaktır."