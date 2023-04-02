Osman Özköylü: 'Çok kötü goller yiyerek kaybettik'

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Pendikspor'u 4-2 yendikleri maçın ardından konuştu.



Özköylü kendileri açısından çok önemli bir maç oynadıklarını belirterek, "Kırmızı karttan sonra avantajlı duruma geçebileceğimiz bir oyunu maalesef çok basit hatalarla, çok kötü goller yiyerek kaybettik." dedi.



Çok üzgün olduklarını aktaran Özköylü, "2-0'dan geriye geldiğimiz bir maçta tam artık kırılma noktasında rakibin bile 'artık bu maç berabere bitsin' diye baktığı bir oyunda yediğimiz 2 tane duran top golü gerçekten bizim adımıza çok üzüntü verici ve sorgulanması gerekiyor. Maçta kırılma anları var, işte frikik golü. Sonrasında zaten gelen gol yine basit bir hata. Bizim adımıza gerçekten beklemediğimiz bir sonuç ortaya çıkardı. Samsunspor'u tebrik ediyorum. Artık şu noktadan sonra 'büyük ihtimalle şampiyon oldular' diyebiliriz." şeklinde konuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ