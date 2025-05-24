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Osimhen olmazsa hedef Romulo!

Victor Osimhen için girişimlerini sürdüren Galatasaray, Göztepe'nin yıldızı Romulo'yu gündemine aldı.

calendar 24 Mayıs 2025 15:13
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Osimhen olmazsa hedef Romulo!
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Bu sezona damga vuran Victor Osimhen'i ikna etmeye çalışan Galatasaray alternatif planlarını da oluşturmaya başladı.

Göztepe'nin devre arasında bonservisini 2,5 milyon avro ödeyerek aldığı Romulo, Galatasaray'ın yeniden gündemine geldi.

İzmir ekibinin 15 milyon avro talep ettiği Romulo için sarı kırmızılıların para artı takas formülünü de devreye sokmayı planladığı belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Göztepe formasıyla çıktığı 32 karşılaşmada 17 gol 10 asistlik performans sergiledi. 


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