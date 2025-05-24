Bu sezona damga vuran Victor Osimhen'i ikna etmeye çalışan Galatasaray alternatif planlarını da oluşturmaya başladı.



Göztepe'nin devre arasında bonservisini 2,5 milyon avro ödeyerek aldığı Romulo, Galatasaray'ın yeniden gündemine geldi.



İzmir ekibinin 15 milyon avro talep ettiği Romulo için sarı kırmızılıların para artı takas formülünü de devreye sokmayı planladığı belirtildi.



PERFORMANSI



Bu sezon Göztepe formasıyla çıktığı 32 karşılaşmada 17 gol 10 asistlik performans sergiledi.



