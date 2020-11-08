Osimhen kafayı kullandı, Napoli 3 puanı aldı

İtalya Serie A'nın 7. hafta mücadelesinde Bologna ile Napoli, Stadio Renato Dall'Ara'da karşı karşıya geldi. Konuk ekip maçı 1-0 kazandı.



Napoli'nin golü 23. dakikada Victor Osimhen'den geldi.



50. dakikada kalidou Koulibaly'nin attığı gol, elle oynama gerekçesiyle VAR'dan döndü.



Napoli bu sonuçla birlikte puanını 14'e yükseltti ve 3. sırada yer aldı. Bologna ise 6 puanla 14. sırada kaldı.



Napoli, Serie A'da milli ara dönüşünde sahasında AC Milan ile karşılaşacak. Bologna ise aynı haftada Sampdoria'ya konuk olacak.



İLK KEZ KAFAYLA ATTI



Napoli'nin forvet oyuncusu Victor Osimhen, geçtiğimiz sezon Ligue 1'de bu sezon Serie A'da attığı toplam 14 golünde hiç kafayla atmamıştı.



Nijeryalı forvet 15. golünde ilk kez kafa vuruşuyla ağları sarstı.



