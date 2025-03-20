Osimhen'in tek şartı: Okan Buruk

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da takımın kiralık yıldızı Victor Osimhen'in geleceğine dair tartışmalar devam ediyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Nijeryalı golcünün bonservisini almak için kaynak arayışına giren sarı-kırmızılılar pek çok şirket ve iş insanı ile sponsorluk için görüşüyor.
"HOCA SENEYE YOKSA BEN DE YOKUM"
Yönetim, Victor Osimhen ve menajeri ile de görüşmelere başlarken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Okan Buruk hakkında atılan istifa paylaşımlarından rahatsız olan Osimhen'in "Eğer hoca seneye yoksa ben de yokum" dediği belirtildi.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 30 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu 26 gol 5 asist kaydetti.
Nijeryalı golcünün bonservisini almak için kaynak arayışına giren sarı-kırmızılılar pek çok şirket ve iş insanı ile sponsorluk için görüşüyor.
"HOCA SENEYE YOKSA BEN DE YOKUM"
Yönetim, Victor Osimhen ve menajeri ile de görüşmelere başlarken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Okan Buruk hakkında atılan istifa paylaşımlarından rahatsız olan Osimhen'in "Eğer hoca seneye yoksa ben de yokum" dediği belirtildi.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 30 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu 26 gol 5 asist kaydetti.