Osimhen'in tek şartı: Okan Buruk

Galatasaray ile sözleşme görüşmelerine başlayan Victor Osimhen, takımda kalmak için Okan Buruk'u şart koydu.

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Osimhen'in tek şartı: Okan Buruk
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20 Mart 2025 16:48
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da takımın kiralık yıldızı Victor Osimhen'in geleceğine dair tartışmalar devam ediyor.

Nijeryalı golcünün bonservisini almak için kaynak arayışına giren sarı-kırmızılılar pek çok şirket ve iş insanı ile sponsorluk için görüşüyor.

"HOCA SENEYE YOKSA BEN DE YOKUM"

Yönetim, Victor Osimhen ve menajeri ile de görüşmelere başlarken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Okan Buruk hakkında atılan istifa paylaşımlarından rahatsız olan Osimhen'in "Eğer hoca seneye yoksa ben de yokum" dediği belirtildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 30 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu 26 gol 5 asist kaydetti.  

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