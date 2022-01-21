Oscar'dan transfer açıklaması! Barça'ya gidiyor mu?

Barcelona'nın transferi için uğraştığı Oscar, flaş bir açıklama yaptı.



Oscar yaptığı açıklamada, "Temaslar devam ediyor. Barcelona zor zamanlar geçiriyor. Finansal problemlerden dolayı oyuncuların lisanslarını çıkaramıyorlar. Ben de kulübümle konuşmalıyım. Belki de sezon sonunda ayrılmak daha iyi olur." ifadelerini kullandı.



Haberde ayrıca Çin'de aldığı iyi maaşa rağmen Avrupa'ya dönmek istediği için aldığı ücrette indireme gitmeye hazır olduğu belirtildi.



Kış transfer döneminde Dani Alves ve Ferran Torres'i kadrosuna katan Barcelona, Finansal Fair Play'den dolayı takıma yeni oyuncu almadan önce satması gerektiği, bundan dolayı Dembele, Dest, Mingueza ve Riqui Puig'in takımdan gönderileceği ifade edildi.



2017'den bu yana Çin'in Shanghai Port takımında oynayan Oscar'ın kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.



Oscar, bu sezon Shanghai Port formasıyla çıktığı 25 maçta, 5 gol ve 11 asist yapma başarısı gösterdi.





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