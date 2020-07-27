Oscar, Çin Milli Takımı forması giyebilir

Bir dönem Chelsea'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Oscar, Çin Milli Takımı formasını giyebileceğini açıkladı.



2017 yılında Chelsea'dan Çin takımı Shanghai SIPG'ye transfer olan Oscar, bir süredir Brezilya Milli Takımı'nın formasını giymiyor.



En son 2016 yılında ülkesinin formasını sırtına geçiren 28 yaşındaki orta saha, o günden beri kadroya çağrılmadı.



Oscar yaptığı açıklamada; "Şu anda Çin'de oynadığım için Brezilya Milli Takımı'na çağrılmam zor ama Çin'de herkes ne kadar iyi oynadığımı görüyor." dedi.



"ÇİN'E YARDIMCI OLABİLİRİM"



Oscar Milli Takım forması için; "Çin'in an itibariyle iyi bir orta sahaya ihtiyacı var. Bence bu konuda yardımcı olabilirim. Çin'i seviyorum." dedi.



Oscar, 2017 yılında Çin takımı Shanghai SIPG'ye 60 milyon avro karşılığında transfer oldu. Brezilyalı futbolcu kulübünden senelik 27.5 milyon dolar net kazanca sahip durumda.



