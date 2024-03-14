Osayi Samuel: "Kupayı istiyoruz"

Fenerbahçe forması giyen Osayi Samuel, Union Saint-Gilloise karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Osayi Samuel: 'Kupayı istiyoruz'
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14 Mart 2024 23:15
Fenerbahçe forması giyen Osayi Samuel, Union Saint-Gilloise karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı.

Osayi Samuel, "Bugünkü maçı kazanmak istedik. Oynadığımız tüm maçları kazanmak istiyoruz ama yenildiğimiz için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Taraftara bunu yaşatmamalıyız ama hedefimizi gerçekleştirdik ve çeyrek finaldeyiz. İyi oynadığımızı söyleyemem ama turu geçtik. Oynayacağımız önemli bir maç var. Yarın hazırlıklarına başlayacağız. O maçı da kazanmak istiyoruz" dedi.

KUPA VE TRABZONSPOR MAÇI

Konferans Ligi'ni kazanmak istediklerini söyleyen Nijeryalı futbolcu, "Hedefimiz kupayı kazanmak. Ama biz maç maç düşünen bir takımız. Şu anda elbette oynayacağımız önemli bir Trabzonspor maçı var. Ligde de hedefimiz şampiyon olmak. Trabzonspor maçına en iyi şekilde odaklanacağız. Maç maç odaklanıyoruz. Önemli olan, oynadığımız maç. Maç maç önemsiyoruz." diye konuştu.

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