Fenerbahçe'nin Nijeryalı oyuncusu Bright Osayi Samuel, deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren ve ligde kalan maçların önemi değinen Osayi Samuel, "Bizim kendimize odaklanmamız gerekiyor. 7 önemli maçımız var. Tüm maçları kazanırsak şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Yolumuza istikrarlı bir şekilde devam edebilmek için değerli bir 3 puan. Oynayacağımız her maç final. Şimdi önümüzdeki maça odaklanacağız." dedi.
Son olarak geleceği hakkında konuşan 27 yaşındaki oyuncu "Asında bu durumu yorumlaması zor. Birçok insan konuya hakim gibi davranıyor! Ben Fenerbahçe için oynuyorum ve bunun için çok mutluyum. İnsanlar farklı şeyler söylüyor. Kontrat konulduğu söylendi ve benim kabul etmediğim söylendi ama böyle bir durum yok. Başkanla çok iyi bir diyalogum var. Şu andaki tek düşüncem şampiyonluk. Başkanımızla sezon bitince görüşeceğiz ve neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Osayi Samuel'den geleceği hakkında açıklama!
Fenerbahçe'de Bright Osayi Samuel, Sivasspor maçının ardından konuştu.
Fenerbahçe'nin Nijeryalı oyuncusu Bright Osayi Samuel, deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
- 22:09 Benfica'da Orkun Kökçü yıldızlaştı, ama yetmedi!
- 22:02 Efkan Bekiroğlu: "Bireysel kalite sonucu belirledi"
- 21:49 İlhan Palut: "Elimizden gelen bu kadar ama yetmiyor"
- 21:47 Stefan Savic: "Yavaş yavaş ayak uyduruyoruz"
- 21:40 Dusan Tadic: "En önemlisi kazanmak"
- 21:35 Fatih Tekke: "Daha iyi olmamız zaman meselesi"
- 21:25 Rıza Çalımbay'dan hakem tepkisi!
- 21:22 Talisca: "Takımdaki herkes çok kaliteli"
- 21:19 Beş gollü maçta kazanan Çorum FK!
- 21:18 Osayi Samuel'den geleceği hakkında açıklama!
- 21:14 Folcarelli: "Fransa'dan daha farklı bir lig burası"
- 21:13 Arseniy Batagov: "Savic bana çok yardımcı oluyor"
- 21:08 Zubkov: "3. golü de atmalıydım"
- 20:54 Fenerbahçe, Sivas'ta hata yapmadı ve takibi sürdürdü!
- 20:48 Karadeniz'de Zubkov şov!
- 20:36 Fenerbahçe penaltı bekledi; o pozisyon
- 20:21 Altay Bayındır, ilk Premier Lig maçında mağlup
- 20:12 Dusan Tadic'ten double double performansı!
- 19:54 Talisca, Sivas'ta yine sahnede!
- 19:54 Bahreyn'de zafer Oscar Piastri'nin
- 19:47 Fenerbahçe, Avrupa'da üçüncü!
- 19:42 Kasımpaşa: "Oyuncularda rehavet oldu"
- 19:38 Selçuk İnan: "Maçı çevirmeyi başardık"
- 19:34 Ajax, Weghorst ile şampiyonluğa...
- 19:27 Sergej Jakirovic: "Ağır bir bedel ödedik"
- 19:14 Real Madrid, 10 kişiyle kazandı!
- 19:06 Enes Çelik'ten şampiyonluk açıklaması
- 19:02 Murat Şahin: "İkinci yarıdaki oyun bize yakışmadı"
- 19:00 Nurettin Açıkalın: "Ligde kalmak için önemli bir 3 puan"
- 18:49 Milli halterci Cansu Bektaş, üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu!
- 18:40 Kadınlar Süper Ligi'nde haftanın sonuçları
- 18:37 TFF 3. Lig'de haftanın sonuçları
- 18:28 İlker Püren: "Verilen reaksiyondan memnunum"
- 18:23 Yukatel Merkezefendi, Manisa Basket'i geçti!
- 18:15 Mourinho: "Sorun yaşadı, iyileşemedi, yok!"
- 18:13 TFF 2. Lig'de hafta tamamlandı
- 18:11 Motosikletçi Can Öncü, Supersport Hollanda ayağındaki ikinci yarışı kazandı
- 18:08 Saint-Etienne-Brest maçında 6 gol var ama kazanan yok!
- 18:05 Fiorentina-Parma sessiz sedasız
- 18:01 Trabzonspor - Rizespor: 11'ler
- 17:59 Chelsea, ikinci yarıda geri döndü ama galibiyete yetmedi!
- 17:59 Liverpool geri sayıma geçti: 6 hafta 6 puan
- 17:59 Sivasspor - Fenerbahçe: İlk 11'ler
- 17:58 Hatay skoru koruyamadı; Gaziantep iki maç sonra güldü
- 17:57 Kayserispor'dan Kasımpaşa maçında 10 kişiyle 3 puan!
- 17:55 Karagümrük - Gençlerbirliği maçı sessiz sedasız!
- 17:55 Jean Onana'lı Genoa, sessizliğini bozamadı!
- 17:53 Wolverhampton, 3 puanı 4 golle aldı!
- 17:29 Ziraat Bankkart, Arkas Spor karşısında seride 1-0 öne geçti
- 17:25 Kayserispor'da beş isim Fenerbahçe maçında yok!
- 17:18 Atalanta'yı sırtlayan isim Mateo Retegui
- 17:01 Trabzonspor, Süper Lig'e yükseldi!
- 16:27 Toprak Razgatlıoğlu'dan Superbike Şampiyonası'nda başarı!
- 16:17 Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
- 16:10 Fenerbahçe Petrol Ofisi 90+5'te liderliğini korudu
- 16:07 Galatasaray Petrol Ofisi, Hakkarigücü ile yenişemedi!
- 16:00 Kadınlar Süper Lig'de Beşiktaş, Amed SK'yi üç golle geçti!
- 15:41 Kevin De Bruyne: "Projeleri dinlemeye hazırım"
- 15:38 Everest'te şerpalar Khumbu Buz Şelalesi'ni kateden rotadaki ip hattının kurulumunu tamamladı
- 15:36 Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları'nda ikinci gün tamamlandı
Ajax, Weghorst ile şampiyonluğa...
Real Madrid, 10 kişiyle kazandı!
Saint-Etienne-Brest maçında 6 gol var ama kazanan yok!
Chelsea, ikinci yarıda geri döndü ama galibiyete yetmedi!
Liverpool geri sayıma geçti: 6 hafta 6 puan
Jean Onana'lı Genoa, sessizliğini bozamadı!
Atalanta'yı sırtlayan isim Mateo Retegui
Kevin De Bruyne: "Projeleri dinlemeye hazırım"
Sevilla'da Garcia Pimienta'nın yerine Joaquin Caparros
Barcelona'ya Leganes maçında tek gol yetti!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Osimhen'in olay yaratan açıklamasına Galatasaray'dan ilk tepki!
-
2
Galatasaray'dan Sacha Boey sürprizi!
-
3
Sivasspor - Fenerbahçe: İlk 11'ler
-
4
Altay Bayındır, ilk Premier Lig maçında mağlup
-
5
Napoli, Barış Alper'i izliyor!
-
6
Tadic, transferde ters köşeye yatırdı!
-
7
Fenerbahçe'nin hedefi Jonathan David!
-
8
Kayserispor'da beş isim Fenerbahçe maçında yok!
-
9
Oğul Hagi, Fenerbahçe'ye doğru!
-
10
Galatasaray'da Davinson Sanchez'den büyük fedakarlık