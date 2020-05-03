Orkun Kökçü ile Feyenoord yeni kontrat için anlaşamadı

Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, takımıyla yeniden sözleşme imzalamak için henüz anlaşamadı.

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Orkun Kökçü ile Feyenoord yeni kontrat için anlaşamadı
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03 Mayıs 2020 22:20
Feyenoord'un 19 yaşındaki futbolcusu Orkun Kökçü, takımıyla yeni sözleşme için henüz anlaşmaya varamadı.

Feyenoord, sözleşmesi 2023'de sona erecek oyuncu için sözleşme süresini uzatmak istiyor ancak iki taraf arasındaki mali beklentiler birbirinden çok farklı görünüyor.

Chelsea ve Arsenal'in Premier lig'e getirmek için uğraştığı Orkun Kökçü için Sevilla, Real Betis ve Valencia'nın da ilgisi sürüyor.

Orkun Kökçü'nün, Feyenoord'da 3 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen, kulüp yeni sözleşmeyi imzalatamadığı sürece transfer için kozu eline alamıyor.

Orkun Kökçü, bu sezon Feyenoord forması ile çıktığı 35 resmi maçta takımına 3 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

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