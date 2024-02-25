Portekiz Ligi 23. hafta karşılaşmasında Benfica konuk ettiği Portimonense'yi 4-0 mağlup etti.



Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 55. ve 75. dakikalarda Rafa Silva, 57. dakikada David Neres ve 59. dakikada Angel Di Maria kaydetti.



Milli oyuncumuz Orkun Kökçü karşılaşmaya ilk 11'de başladı 2. ve 4. gollerin asistlerini yaptı.



Benfica bu galibiyetle puanını 58'e çıkartırken, Portimonense ise 22 puanda kaldı.



Benfica bir sonraki karşılaşmasında Porto deplasmanına giderken, Portimonense evinde Vizela'yı konuk edecek.





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