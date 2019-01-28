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Orkun Kökçü: "Feyenoord, Beşiktaş gibi!"

Feyenoord'un 18 yaşındaki süper yeteneği Orkun Kökçü, Beşiktaşlı olduğunu söyledi ve Feyenoord'u da Beşiktaş'a benzetti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Orkun Kökçü: 'Feyenoord, Beşiktaş gibi!'
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28 Ocak 2019 14:38
Feyenoord'un 18 yaşındaki Türk yıldızı Orkun Kökçü, Noordhollands Dagblad'a konultu.

Orkun, "Dürüst olmam gerekirse küçükken Hollanda Ligi'ne hiç bakmazdım. Aile olarak Beşiktaşlıydık ve ben de Beşiktaş'ın tüm maçlarını izlerdim." ifadelerini kullandı.

Groningen altyapısından Feyenoord'a geçişini de anlatan Orkun, "Babam, 'Feyenoord, sıkı taraftarları olan iyi bir kulüp, tıpkı Beşiktaş gibi' demişti. Gerçekten de durum böyle. Çok sadık taraftarları var. Ajax'a karşı hiçbir hissim yok. Ajax bana çok kibirli, küstah bir kuüp gibi geliyor." diyerek sözlerini noktaladı.

Orkun Kökçü, Feyenoord ile bu sezon çıktığı 3 maçta 1 gol atıp 1 asist yaptı. Türk yıldız, Ajax'a karşı oynanan maçta da yedek kulübesinde bekledi.

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