20 Haziran
Benfica-Auckland City FC
6-0
20 Haziran
Flamengo-Chelsea
3-1
21 Haziran
Los Angeles FC-Esperance
01:00
21 Haziran
Bayern Munih-Boca Juniors
04:00
20 Haziran
Shelbourne-Derry City
0-178'
20 Haziran
Drogheda Utd-Sligo Rovers
1-076'
20 Haziran
Galway United FC-St. Patrick's Athletic
3-181'
20 Haziran
Waterford FC-Bohemian FC
2-183'
20 Haziran
Shamrock -Cork City
4-181'

Orkun Kökçü'den Bruno Lage'ye tepki!

Benfica forması giyen Orkun Kökçü, Auckland City maçında oyundan çıktığı sırada teknik direktör Bruno Lage'ye tepki gösterdi.

calendar 20 Haziran 2025 22:40 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2025 23:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Orkun Kökçü'den Bruno Lage'ye tepki!
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Benfica forması giyen Orkun Kökçü, dikkat çeken bir harekete imza attı.

Milli futbolcu, kulübünün Kulüpler Dünya Kupası'nda Auckland City ile oynadığı maça ilk 11'de başladı. Orkun, 61. dakikada yerini Renato Sanches'e bıraktı.

Orkun, bu değişikliğin ardından teknik direktörü Bruno Lage'ye tepki gösterdi. Lage de bu anlarda Orkun'a sus işareti yaptı.

Benfica'da Orkun'un yerine oyuna dahil olan Renato Sanches, 63. dakikada ağları havalandırdı. Bu anlarda kameralar tekrar Lage ve Orkun'a döndü. İkilinin kenarda konuştuğu görüldü.


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