Orhan Ak'tan yeni sistem! 3'lü hücuma geçiş!

Teknik direktör Orhan Ak, bugünkü Kayserispor maçında kadroda bazı değişiklikler yapmayı planlıyor.



Üçlü hücum hattı tercihinde bulunması beklenen Ak, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek Trezeguet'nin yerine sol kanatta Markovic'e forma verecek.



Hugo'nun ayrılmasından sonra stoper bölgesinde BartraDenswil ikilisini görevlendirmesi bekleniyor.



İleride Maxi Gomez'i daha fazla topla buluşturmak isteyen Ak, Visca ve Markovic ile hücum çeşitliliğini artıracak.



Umut sürüyor!



Umut Bozok, Adana Demirspor karşısında üzerindeki kara bulutları dağıtmayı başarmıştı. 26 yaşındaki forvet ligde 11 maç aradan sonra gol sevinci yaşadı. Geçtiğimiz sezonun kralı olan Umut artık daha çok fileleri sarsmak istiyor.





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